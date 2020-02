Rechtbank oordeelt over ‘koelbloedige’ liquidatie Breda

De rechtbank in Breda oordeelt vrijdag over “de koelbloedige en brute” moord op Peter van der Linde in 2017. Het Openbaar Ministerie heeft 26 jaar cel geëist tegen Corné R. (45) uit Sprundel, hij zou Van der Linde voor een café in Breda hebben doodgeschoten. De moord zou in opdracht zijn geweest van Piet S. (44) uit Etten-Leur. Tegen hem is 24 jaar geëist, net als tegen de vermeende chauffeur David J. (37) uit Sint Willebrord.

Van der Linde zou naar het café zijn gelokt, waar Piet S. een feest gaf. Na het verlaten van de kroeg werd hij doodgeschoten door R. Hij heeft dat eerder al bekend, maar hij ontkent dat hij dat van plan was. Hij zei dat hij ruzie had met Van der Linde om een geldschuld. Die avond zou hij zo boos zijn geworden dat hij de Bredanaar doodschoot.

Om het bewijs rond te krijgen zette justitie undercoveragenten in tegen J. Tegen hen zei hij dat S. de opdrachtgever was, dat R. schoot en hijzelf reed. Die verklaring trok hij later in. De Hoge Raad verwees onlangs twee moordzaken terug naar lagere rechters. Dat was omdat onvoldoende was uitgelegd of undercoveragenten iemand genoeg vrijheid geven om hun eigen verklaring te vertellen. Volgens de officier van justitie is in deze zaak op de juiste manier gewerkt en lag er ‘geen ongeoorloofde druk’ op J. om zijn verklaringen af te leggen.