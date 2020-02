Regen en windstoten hinderen carnavalsoptochten

Carnavalsvierders moeten dit weekend rekening houden met forse windstoten, die praalwagens kunnen beschadigen, en ook gaat het hard regenen. Dat meldt Weeronline.

Zaterdag is het in de ochtend grijs en valt er op veel plaatsen af en toe regen. In Limburg is aan het begin van de ochtend de zon nog even te zien. Zaterdagmiddag valt ook in de carnavalsgebieden zo nu en dan wat regen. Daarbij waait een vlagerige zuidwestenwind met kans op windstoten van 50 tot 70 kilometer per uur. In Zeeland kunnen de windstoten oplopen tot 80 kilometer per uur. Met 11 à 12 graden is het een stuk zachter dan de 7 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Toch voelt het door de wind en regen guur aan.

De carnavalszondag valt in het water. Het regent langdurig en tijdelijk ook hard. De meeste neerslag valt juist ten zuiden van de grote rivieren. Ondanks de regen wordt het zeer zacht met 10 tot 12 graden. In het zuiden komt aan het begin van de middag een stevige west- tot zuidwestenwind te staan. Aan het eind van de middag en in de avond zwakt de wind weer af.

Carnavalsoptochten die maandag of dinsdag worden gehouden hebben minder last van de wind.