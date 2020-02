Winter 2019-2020 is nu al op één na warmste

Deze winter is nu al de op één na warmste sinds 1901, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur over de maanden december, januari en februari komt in De Bilt uit op 6,4 graden en dat is 3 graden hoger dan normaal. Alleen de winter van 2006-2007 was met 6,6 graden nog zachter. De meteorologische winter loopt tot en met 29 februari.

De winter telt tot nu toe 15 vorstdagen, met een minimumtemperatuur onder nul in De Bilt, terwijl 38 vorstdagen gebruikelijk zijn. Alleen in de winter van 2013-2014 vroor het met 10 dagen nog minder vaak.

Deze winter telt twee datum-warmterecords. Zo was het met 12,5 graden in De Bilt officieel de warmste 31 januari ooit gemeten. Op 16 februari werden de hoogste temperaturen van deze winter genoteerd. Met 16,7 graden in De Bilt was het de warmste 16 februari ooit gemeten en in het Limburgse Arcen werd het zelfs 18,3 graden.

Volgens Weeronline wordt de zachte winter van nu vooral veroorzaakt doordat zuidwestenwinden milde oceaanlucht aanvoerden en doordat het klimaat verandert. De aangevoerde lucht is een paar graden warmer dan halverwege de vorige eeuw. Het noordpoolgebied warmt bovendien nog sterker op dan de rest van de wereld. Een koude noordoostenwind levert daardoor beduidend minder koud weer op dan vroeger.