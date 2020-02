Aantal misdrijven in Amsterdam neemt nauwelijks verder af

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven in Amsterdam lijkt in 2019 een einde te zijn gekomen. Het totale aantal geregistreerde misdrijven nam vorig jaar maar iets af, met 300 tot 88.403. Dat blijkt uit cijfers die burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) maandag hebben gepresenteerd. Wel is het aantal misdrijven nog steeds aanzienlijk lager dan tien of twintig jaar geleden, zeggen ze.

De burgemeester benadrukt dat politie en justitie in de hoofdstad het drukker dan ooit hebben ondanks de daling van de laatste jaren. Dat komt doordat misdaad steeds minder zichtbaar en openlijk plaatsvindt en omdat politie en OM kampen met een onderbezetting. Vooral cybercrime, huiselijk en seksueel geweld blijven te vaak onder de radar, aldus Halsema. Opvallend is de toename van het aantal diefstallen uit voertuigen. Het aantal inbraken in woningen nam juist iets af.

In Amsterdam kwamen afgelopen jaar twintig mensen door geweld om het leven, in 2018 waren dat er veertien. In zeven gevallen was in 2019 sprake van een liquidatie. Volgens Halsema zijn de gevolgen van de georganiseerde misdaad voor de stad ernstig. Zij noemde als dieptepunt de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het grote liquidatieproces Marengo.

Exacte cijfers ontbreken maar wapenbezit onder jongeren lijkt toe te nemen. De burgemeester legt daarbij niet alleen een verband met drugshandel, jeugdcriminaliteit en ondermijning, maar ook met armoede onder jongeren en een gebrek aan perspectief. Wat daaraan te doen is, wordt nog onderzocht. Volgens Halsema heeft het grootschalig preventief fouilleren de afgelopen jaren maar weinig geholpen om het wapenbezit in Amsterdam terug te dringen.

Politieagenten kregen vorig jaar opnieuw vaker met agressie te maken. Hoewel ook hier geen precieze cijfers voorhanden zijn, zou het aantal gevallen van fysiek en verbaal geweld tegen agenten met zo’n 30 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2018. Halsema noemt die ontwikkeling “bijzonder wrang.”