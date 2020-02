Drentse scholenkoepel vraagt ouders kind te checken op corona

Scholenkoepel Pricoh in Drenthe heeft ouders gevraagd om met hun kind naar de huisarts te stappen als ze op vakantie zijn geweest naar gebieden waar het coronavirus heerst. Dat meldt RTL Nieuws, dat het betreffende bericht aan de ouders op zijn website heeft gepubliceerd. Als de huisarts bevestigt dat er niets aan de hand is, kunnen de kinderen “weer gewoon naar school” komen, staat in het bericht. Bij de koepel zijn dertien basisscholen aangesloten.

Koepeldirecteur Herman Klaster zegt tegen RTL Nieuws dat het “verstandig leek om vast iets te doen”. “Een van mijn medewerkers wist dat er één of meerdere gezinnen in Italiaanse gebieden geweest waren. Nu zijn er gebieden waar niet meer gereisd mag worden, maar we weten niet of er zaterdagavond of zondagochtend nog mensen vanuit die gebieden vertrokken zijn naar Nederland.” Ook zegt hij dat het bericht “puur om te attenderen” was.