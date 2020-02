‘Geen aanwijzingen besmetting Nederlanders in hotel op Tenerife’

Van de dertien Nederlanders die in quarantaine zitten in Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife zijn geen aanwijzingen dat zij zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie laat verder weten dat de Nederlandse consul op Tenerife hulp biedt waar nodig. De ambassade in Madrid staat in contact met de autoriteiten die de leiding hebben over de situatie.

De Nederlanders moeten veertien dagen in quarantaine in het hotel. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef, het coronavirus is vastgesteld.

De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. In totaal zitten duizend toeristen vast in het hotel.