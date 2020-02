Minister Blok niet getest na bezoek aan Iran

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft na een bezoek aan Iran geen test ondergaan om te kijken of hij daar besmet is geraakt met het coronavirus. “Tijdens de terugvlucht hebben we overlegd met de bedrijfsarts en het RIVM en in overleg met hen besloten dat we gewoon Nederland in kunnen gaan”, zei de minister in Brussel.

“Het advies was niet om een test te ondergaan. Als mensen geen tekenen vertonen heeft zo’n test geen zin”, aldus de minister. Hij wilde niet speculeren of hij het virus mogelijk onder de leden heeft.

Blok sprak afgelopen weekend onder meer met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Die had contact gehad met een bestuurder van Teheran van wie volgens Blok bekend was dat hij besmet was. “Wat voor mij van belang is is dat ik en de mensen die met mij meereisden het advies van het RIVM hebben opgevolgd”, zei Blok. “Dat is wat ik iedereen aanraad die in zo’n gebied is geweest of die twijfelt.”

In Iran zijn tot nu toe 95 besmettingen vastgesteld en zestien mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Dinsdag werd bekend dat de Iraanse onderminister van Volksgezondheid besmet is geraakt.