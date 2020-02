Pornosite Vagina.nl aangeklaagd om illegale naaktbeelden

Helpwanted.nl en Stichting Stop Online Shaming klagen de website Vagina.nl aan, omdat de site naaktbeelden zou tonen zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn. De dagvaarding is er dinsdag uitgegaan, meldt een woordvoerder van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), waaronder Helpwanted.nl valt.

Op Vagina.nl staat naast professionele porno ook amateurporno, waaronder heimelijk gefilmd materiaal, aldus Helpwanted.nl en Stichting Stop Online Shaming. “Met titels als ‘Een verborgen camera bij de H&M’ en ‘Stiekem ex-vriendin onder de douche filmen’ worden beelden online geplaatst die met een verborgen camera gefilmd zijn. Dit is heel bedreigend”, zegt bestuurslid Willem van Lynden van SOS Online.

Volgens Van Lynden kan het iedereen die wel eens gebruikmaakt van dit soort gelegenheden overkomen dat ze stiekem worden gefilmd. “Deze beelden worden vervolgens commercieel op internet geëxploiteerd. Dat maakt een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de personen die in beeld zijn.” Daarbij vindt er volgens directeur van het EOKM, Arda Gerkens, op de site geen enkele leeftijdscontrole plaats, waardoor het ook mogelijk is naaktbeelden van minderjarigen te plaatsen.

Otto Volgenant van Boekx Advocaten, die SOS Online en Helpwanted.nl bijstaat in de rechtszaak, stelt dat het vanuit juridisch oogpunt duidelijk is dat het online aanbieden van dit soort beelden niet is toegestaan. “Probeer de video’s er maar eens af te krijgen. Voor een individueel slachtoffer is dat heel moeilijk. Om dat makkelijker te maken, pakken wij dit nu collectief aan, namens alle mogelijke slachtoffers.”

De Stichting Stop Online Shaming (SOS Online) is opgericht om online vernederingen aan te pakken via gerechtelijke procedures, Helpwanted.nl is een advieslijn voor jongeren die te maken krijgen met online seksueel misbruik.