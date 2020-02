Zorgorganisaties zijn extra alert vanwege coronavirus

Zorgorganisaties in Nederland zijn extra alert op mensen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ, waarbij ongeveer vierhonderd organisaties zijn aangesloten. ActiZ heeft in een instructie alle symptomen beschreven waar zorgmedewerkers op moeten letten.

De brancheorganisatie denkt dat het goed mogelijk is dat ook Nederlanders besmet raken met het virus, nu het aantal gevallen in Italië en Duitsland toeneemt.

Alle huisartsen zijn volgens ActiZ door het RIVM en de GGD geïnformeerd over wat er moet gebeuren als er een patiënt met het nieuwe coronavirus in hun kliniek komt. De infectieziektenbestrijding van de GGD moet direct worden gebeld als er een verdenking van het longvirus is. Hiervoor is altijd iemand beschikbaar.