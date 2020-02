De besmette patiënt die in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ligt, is een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij is woensdag al in het Tilburgse ziekenhuis opgenomen en ligt daar op een geïsoleerde afdeling.

De besmette man is volgens gezondheidsinstituut RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. Tot nu toe zijn in Italië zeventien mensen door corona overleden. Het gaat in heel Italië om 650 besmettingen.