Duitsland stuurt Voice-finalist naar Eurovisiesongfestival

Duitsland stuurt de 22-jarige Ben Dolic naar het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Daar zal hij het nummer Violent Thing zingen, heeft de omroep NDR donderdag bekendgemaakt in Hamburg. Ben was in 2018 finalist in The Voice of Germany. Hij eindigde als tweede in de finale.

Van oorsprong komt Ben Dolic uit Sloveniƫ. Hij is bekend met het songfestivalwereldje, want hij nam in 2016 al eens deel aan de Sloveense voorronde. Op 18-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Zwitserland.

Dolic is geselecteerd uit een groep van 607 artiesten. Er kwamen twee jury’s aan te pas om de artiest en het liedje uit te zoeken, naast een jury van muziekexperts mochten songfestivalfans hun voorkeur opgeven. In voorgaande jaren werd de Duitse inzending steeds deels door het publiek en deels door een jury gekozen. Dit jaar stapte Duitsland over naar een interne selectie.