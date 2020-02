Hof behandelt moord op garagehouder na vrijspraak verdachten

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt donderdag de moord op een garagehouder in Valkenswaard op 30 december 2014. Twee verdachten werden daarvoor eind 2016 vrijgesproken door de rechtbank, na een eis van 22 en 21 jaar. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep.

Het slachtoffer Mahmut Karaman werd in het kantoor van zijn garage van dichtbij vier keer beschoten. De schietpartij was vastgelegd door een beveiligingscamera, maar de schutter is daarop niet te herkennen. Iemand schoot van buiten door het raam naar binnen. Een zwarte Volkswagen Golf reed daarna weg.

Het tweetal werd elf maanden na de schietpartij aangehouden als verdachten. De rechtbank ging ervan uit dat Seref C. (53) uit Amsterdam en Ruben J. (42) uit Utrecht wel betrokken waren bij de schietpartij, maar zag onvoldoende bewijs dat één van de twee het slachtoffer heeft doodgeschoten en de ander medeplichtig zou zijn.

De Amsterdammer werd destijds wel veroordeeld tot één jaar celstraf voor het in brand steken van de vluchtauto van de schutter. De Utrechter moest twintig maanden de cel in voor het bezit van 15.000 xtc-pillen.