Nederlanders nog niet weg uit ‘quarantaine-hotel’ Tenerife

De 23 Nederlanders die op Tenerife in een hotel in quarantaine zijn geplaatst, moeten daar voorlopig nog blijven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Donderdag werd bekend dat zo’n 130 van de in totaal zevenhonderd gasten in het hotel op het Spaanse eiland binnenkort mogen vertrekken. “Daar zitten voor zover ons nu bekend is, geen Nederlanders tussen”, aldus een woordvoerder.

“De mensen die nu wel mogen vertrekken, waren niet in het hotel toen daar vier besmettingen met het nieuwe coronavirus werden ontdekt.” Het gaat om vier Italiaanse gasten in hotel H10 Costa Adeje Palace. Het hotel ging dinsdag in quarantaine. De Italianen worden verpleegd, maar zouden niet ernstig ziek zijn.

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er onder de hotelgasten geen mensen met symptomen van de ziekte. Het personeel mag het hotel al in en uit.