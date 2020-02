Rode Kruis sluit AED-database

Het Rode Kruis in Nederland heeft donderdag zijn openbare database gesloten waarop plekken van automatische externe defibrillators (AED’s) ofwel hartstarters vermeld stonden. Het is voor de organisatie niet te doen om een volledige en betrouwbare opgave bij te houden, aldus een woordvoerster. Menskracht en tijd ontbreken en de informatie komt niet vanzelf, want er is geen meldplicht voor mensen die een dergelijk hulpmiddel voor bij een hartstilstand ophangen.

De database was te vinden in de Rode Kruis EHBO-app. “De kracht van ons systeem was dat alle Nederlanders AED’s konden aanmelden, maar dat blijkt na veelvuldige inzet van onze mensen onvoldoende te gebeuren. Wij hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de database, maar zijn nu tot de conclusie gekomen dat de gewenste verbeteringen uitbleven. Met dit inzicht is het onwenselijk om de database nog langer aan te bieden,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.