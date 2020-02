Tot 5 centimeter sneeuw in Limburg verwacht

Op de valreep van februari is het deze week winters. Donderdag valt regionaal urenlang natte sneeuw, zo voorspelt Weeronline. In de Limburgse heuvels kan een sneeuwdek van 5 centimeter ontstaan. Ook in Midden-Limburg en het zuiden van Brabant kan het bij intensieve sneeuwval plaatselijk eventjes wit worden.

Ook in het westen en midden zijn er donderdagmiddag perioden met neerslag. Daarbij gaat het voornamelijk om regen vermengd met natte sneeuwvlokken. In hogere gebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe is de kans op natte sneeuw groter. In het noorden valt alleen lichte regen.

In de loop van de middag en avond trekt een gebied met buien vanuit het westen over het land. Tijdens deze buien is in het hele land kans op natte sneeuw. Ook is kans op hagel en een klap onweer. Plaatselijk kan het wit worden. Met uitzondering van een smalle kuststrook is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.