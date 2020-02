Tuin rijtjeshuis steeds kleiner, huisoppervlakte juist groter

Het gemiddelde nieuwbouw rijtjeshuis is met 128 vierkante meter woonoppervlakte groter dan ooit, de bijbehorende achtertuin daarentegen is sinds de jaren vijftig gekrompen tot 80 vierkante meter. Dat schrijft vastgoedadviseur Colliers International in hun recentste woningmarktonderzoek.

Gemiddeld zijn voor- en achtertuin samen nog maar 87 vierkante meter groot. “Door de jaren heen zijn we groter gaan bouwen voor steeds kleinere huishoudens”, zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek bij Colliers. “Daarnaast willen bewoners meer ruimte voor andere zaken zoals een walk-in-closet, game room of man cave.”

De gemiddelde voortuin was halverwege de vorige eeuw nog 20 vierkante meter, de achtertuin 115. “Vooral de voortuin is tegenwoordig vaak niet meer dan een perkje en de bewoners stappen steeds vaker vanuit de voordeur direct op de openbare weg. In de optielijstjes bij nieuwbouwwoningen kiezen kopers massaal voor de maximale grootte. Daarmee worden de tuinen gereduceerd tot het formaat van een postzegel”, zegt Verwoerd.