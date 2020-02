GGD: schrap evenementen in grensgemeenten Zuid-Limburg

De GGD Zuid Limburg heeft de gemeenten langs de Duitse grens gevraagd om alle publieksevenementen komend weekeinde af te gelasten, met het oog op het coronavirus. Het gaat onder meer om uitgestelde carnavalsoptochten. Die waren eerder verschoven vanwege storm, met name afgelopen zondag.

Het verzoek geldt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Deze gemeenten liggen langs Duitse regio’s waar mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens hoofd infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg komt op dergelijke evenementen een gemêleerd, deels Duits gezelschap af.

Of de afgelastingen ook voor voetbalwedstrijden gelden, is nog onderwerp van discussie, aldus Hoebe. Roda JC uit Kerkrade speelt vrijdag thuis tegen FC Dordrecht.

In Limburg is het coronavirus nog niet vastgesteld. De GGD houdt wel toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden, zei Hoebe.

In de Duitse regio Heinsberg gaan scholen en kinderdagverblijven vanaf volgende week maandag weer open omdat de periode van twee weken incubatie die op 15 februari werd ingesteld, zaterdag weer voorbij is.

Overigens hebben ook de regio’s in Duitsland langs de Zuid-Limburgse grens alle publieksevenementen afgelast. Het gaat daarbij om de regio’s Heinsberg, Gangelt en Düren. De GGD vraagt de vijf Zuid-Limburgse grensgemeenten om zich daarbij aan te sluiten.