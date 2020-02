Mogelijk Nederlanders vast in hotels Abu Dhabi om coronavirus

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders in Abu Dhabi vastzitten in hun hotel vanwege het coronavirus. Dat meldt het ministerie vrijdagochtend in een tweet. Over wat er precies aan de hand is, kan een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vooralsnog niets zeggen.

De organisatie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten meldde eerder dat alle renners die deelnamen aan die wielerronde worden getest op het coronavirus en hun hotels niet mogen verlaten. Dat geldt dus ook voor de renners van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, meldde een woordvoerder van de ploeg.

De sportautoriteiten van Abu Dhabi schrapten donderdagavond de laatste twee etappes van de Ronde van de Emiraten nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het virus was vastgesteld.

Buitenlandse Zaken meldt dat de Nederlandse ambassade contact heeft met de lokale autoriteiten en klaarstaat om zo nodig hulp te bieden.