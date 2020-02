Schiphol neemt geen extra coronamaatregelen

Luchthaven Schiphol neemt geen extra maatregelen nu het nieuwe coronavirus ook in Nederland is opgedoken. Dat betekent onder meer dat reizigers nog altijd niet gecontroleerd worden op een mogelijke besmetting.

Een woordvoerster benadrukt dat Schiphol in nauw contact staat met het RIVM en de GGD en hun adviezen opvolgt. Schiphol is volgens haar voorbereid en heeft verschillende scenario’s en draaiboeken klaarliggen. Hierin staat bijvoorbeeld uitgewerkt welke acties ondernomen moeten worden als er een besmet persoon via Schiphol Nederland binnenkomt.

Personeel en reizigers wordt aangeraden om algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals je dat ook zou doen tegen andere griepvirussen. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig wassen van de handen. Voor aankomende passagiers uit gebieden waar het coronavirus heerst, is een speciaal informatiebericht geplaatst op de schermen bij de bagagebanden.

Ook Eindhoven Airport controleert op advies van het RIVM nog geen reizigers. Als dit nu wel zou gebeuren, dan zouden vooral mensen met griep of een verkoudheid worden opgespoord. Daarom is zo’n maatregel niet passend, aldus Eindhoven Airport.