Belastingdienst beperkt toegang tot aangifteportaal door drukte

Niet iedereen kan tegelijk belastingaangifte doen. Het is zo druk op het portaal daarvoor, dat de Belastingdienst heeft besloten om de toegang voorlopig te beperken. Wie probeert in te loggen wanneer het te druk is, krijgt het verzoek om het later nog een keer te proberen. Dat moet voorkomen dat het systeem bezwijkt.

Mensen kunnen sinds zondag aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Op de eerste dag kreeg de Belastingdienst meer dan 410.000 aangiftes binnen. De eerste daarvan was 1 minuut en 45 seconden na middernacht al verzonden. Het is niet bekend hoeveel mensen tevergeefs aangifte probeerden te doen. Bij sommige mensen duurde het ophalen van hun gegevens zo lang, dat ze automatisch werden uitgelogd. Ze probeerden “opnieuw en opnieuw en opnieuw” in te loggen, waardoor het systeem te veel werd belast, zegt een woordvoerder.

De Belastingdienst onderzoekt nog waardoor het ophalen van gegevens langer duurde dan gepland.