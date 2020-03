Dagelijks tientallen meldingen politie over problemen met C2000

Sinds in januari het vernieuwde communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 volledig in gebruik werd genomen, zijn er dagelijks tien tot honderd meldingen binnengekomen over problemen met het systeem. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Politievakbond ACP en de centrale ondernemingsraad van de politie trokken al meermaals aan de bel. Het komt te vaak voor dat agenten geen contact kunnen leggen met de meldkamer en er leven zorgen over de veiligheid van agenten op straat.

Volgens Grapperhaus beoordeelt de politie het systeem slechter dan de brandweer, ambulancediensten en defensie. “In het algemeen kunnen zij goed werken met het nieuwe netwerk”, zegt de minister over de laatste drie diensten.

Maar bij de politie worden “verbindingsproblemen” gemeld, aldus Grapperhaus. Dat vooral de politie met problemen kampt “lijkt te maken te hebben met de intensiteit waarmee de politie gebruik maakt van het spraaknetwerk van C2000 en de snelheid van verplaatsen”.