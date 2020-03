Formule 1-teams toch niet over strand naar Zandvoort

Formule 1-teams laten zich op 1 mei toch niet over het strand van Noordwijk naar het circuit van Zandvoort brengen voor de Dutch Grand Prix. Ze rijden gewoon via de weg van hun hotel naar het circuit, bevestigt evenementenorganisator The Spot na berichtgeving door NH Nieuws. Op de strandritten was veel kritiek, omdat op de route het beschermde strandreservaat Noordvoort ligt.

Noordvoort, op de grens van de twee gemeenten, is een stiltegebied voor vogels en zeehonden. Ruim 73.000 mensen tekenden twee petities tegen de strandroute. “Het is onbegrijpelijk dat het belang van de Formule1-race hier gaat boven natuur”, stelden de opstellers van een van de petities. Ook natuurorganisaties die toch al gekant zijn tegen de race in Zandvoort hadden er geen begrip voor. De gemeenten Zandvoort en Noordwijk hadden dat wel. Zij wilden enkele ritten over het strand toestaan, mits dat met elektrische of hybride voertuigen zou gebeuren.

“Er is door ons nogmaals goed gekeken naar de alternatieven”, laat The Spot weten. Volgens de organisatie was de ontheffing “uitsluitend bedoeld als noodplan”, maar is nu besloten daar geen gebruik van te maken.