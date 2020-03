Mesdagfonds: stikstofcijfers klopten niet door ‘bug’

De stikstofberekeningen die het Mesdag Zuivelfonds onlangs naar buiten bracht, bevatten fouten. Dat meldt het fonds zelf. Een ‘bug’ in een rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is volgens de boerenorganisatie de oorzaak van de onjuistheden.

Volgens eigen onderzoek van het fonds zou de landbouw niet verantwoordelijk zijn voor 45 procent van de stikstofneerslag in beschermde Nederlandse natuurgebieden, zoals het RIVM heeft becijferd, maar ‘slechts’ voor 25 procent. Dat cijfer blijkt niet te kloppen, laat het Mesdagfonds nu weten. De organisatie, een soort denktank voor de melkveehouderij, gaat opnieuw berekeningen maken.

De uitkomst kan weken of zelfs maanden op zich laten wachten, want er is veel rekencapaciteit nodig om de miljoenen cijfers na te gaan, zegt onderzoeker Geesje Rotgers. Door extra computercapaciteit in te huren, hoopt het fonds zo snel mogelijk nieuwe cijfers te kunnen presenteren.