Opvallen met je foto’s op Instagram? Zo doe je dat!

Met dank aan sociale media, en dan met name Instagram, zijn we allemaal een beetje fotograaf geworden. We leven in een digitale tijd waarin het belangrijker is dan ooit om je te onderscheiden, aldus fotograaf Marilyn Bartman, gespecialiseerd in family shoots en huwelijken. Ze biedt online Instagram fotocursussen aan, zowel voor moeders als ondernemers. Want hoe val je op in de online jungle met zoveel prachtige beelden?

Als ze naar foto’s op Instagram kijkt, denkt Marilyn vaak: ‘Oh, dat zou zoveel beter kunnen met een paar goede tips’. “Slechte belichting en compositie en eenzijdige portretten. Ik mis het verhaal. Eigenlijk wilde ik een kleine behapbare cursus maken, maar toen kwam ineens het idee voor een cursus voor moeders. Iedereen wil goede foto’s van haar kinderen. Wat kan je doen om betere foto’s te maken?”

Online zichtbaarheid

Ze merkt zelf hoe snel haar eigen kinderen groeien en hoe leuk het is om ze vast te leggen op beeld, waardoor je straks iets hebt om op terug te kijken. “Ook voor de kinderen zelf is het leuk om later op beeld te zien hoe hun leven was.” Naast het fotograferen van kinderen, ervaart Marilyn als zelfstandig ondernemer hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. “Je moet online aanwezig zijn. Mensen vinden dat spannend, denken al snel dat ze ijdel zijn. Maar dat is niet zo. Volgers willen jou leren kennen en met jou connecten. Dit gebeurt onder andere door een foto van jezelf. Je moet je als ondernemer laten zien. Ik deel naast foto’s nu ook video’s en dat vond ik in het begin ook rot, tot kotsen aan toe. Maar het voelde wel als de volgende stap.”

Ze biedt twee online cursussen aan, eentje voor moeders (Mama for Mini) en eentje voor ondernemers (Show yourself).Ze geeft ze onder andere tips over hoe om te gaan met licht. “Je moet altijd het licht uitzetten en met natuurlijk licht werken. Ik fotografeer zo dat je het licht opzoekt, dus naar de ramen toe en met het licht mee fotograferen. Je staat tussen het raam en je kind in. Dan krijg je een mooie egale huid. Verder is het belangrijk om je telefoon echt stil te houden als je een foto neemt. Ik zie veel onscherpe foto’s van kinderen, omdat vrouwen te snel een foto maken.”

Verschillende petten op

Volgens Marilyn kan je je business naar een hogere level tillen, als je meer gaat delen, jezelf laat zien én betere foto’s maakt. “Ik ben dat zelf ook gaan doen en mijn eigen bedrijf is enorm gegroeid. Voor mijn eerste online cursus voor moeders had ik meteen achthonderd aanmeldingen. Er is geen magisch trucje om een mooie foto te maken. Je moet het blijven doen en oefenen. Als je mijn tips toepast, ga je je vanzelf ontwikkelen. Veel ondernemers hebben geen zin in al die sociale media en denken: oh, ik moet weer een foto plaatsen op Instagram. Maar je hebt nu eenmaal als zelfstandig ondernemer verschillende petten op, dus ook die van fotograaf. Ik leer je op een laagdrempelige manier hoe je kan werken aan je online zichtbaarheid.”

Meer weten over de cursussen? Klik dan hier.