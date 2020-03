Record: zevende winter zonder strenge vorst

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat we strenge vorst met minima onder -10 graden in de Bilt hebben gehad. Dat is een record, meldt Weeronline. De laatste keer dat het in De Bilt streng vroor was op 25 januari 2013.

De strenge vorstperiodes nemen steeds meer af. Halverwege vorige eeuw vroor het in de periode van eind november tot en met begin maart gemiddeld vier keer streng in De Bilt. Inmiddels is dit afgenomen naar gemiddeld ruim één keer en eind deze eeuw zal het normaal zijn dat het ’s winters niet streng vriest.

Het kwam nooit langer dan drie jaar op rij voor dat het niet streng vroor, tot in het seizoen 2013-2014 de huidige reeks zonder officiële strenge vorst startte. Ook dit seizoen zal het niet meer tot strenge vorst komen. Meer dan een graadje nachtvorst zit er komende tijd niet in.

De laagste temperatuur deze winter was -3,4 graden en werd gemeten op 28 december vorig jaar. In de winter van 2013-2014 werd het niet kouder dan -3,1 graden.