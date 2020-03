Trio Hurricane vertegenwoordigt Servië bij songfestival

Trio Hurricane gaat Servië vertegenwoordigen op het songfestival in Rotterdam. De groep kreeg zondag tijdens het nationale songfestival het meeste aantal punten van zowel de professionele jury als de Servische kijkers, en mag daardoor in mei een gooi naar de songfestivalzege doen met het nummer Hasta La Vista.

Hurricane bestaat uit Ivana Nikolić, Ksenija Knežević and Sanja Vučić. Voor Ksenija is dit het tweede Eurovisie-avontuur, zij was in 2015 achtergrondzangeres toen haar vader Knez Montenegro vertegenwoordigde in Wenen met het nummer Goodbye. Het liedje eindigde op de achttiende plaats.

Servië doet dit jaar voor de dertiende keer mee als zelfstandig land. Daarvoor was het land van de partij als onderdeel van Servië en Montenegro (2004-2005) en Joegoslavië (1961-1992). In het debuutjaar in 2007 won Servië direct toen Marija Šerifović eerste werd met het nummer Molitva.