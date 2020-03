Vroege vondst eerste kievitsei in Bruchem

Het eerste kievitsei van 2020 is maandagmorgen gevonden op een maïsakker in Bruchem (Gelderland). Natuurorganisatie LandschappenNL heeft gecontroleerd of het om een vers en dus om het eerste kievitsei van dit jaar ging, zegt een woordvoerster.

De vondst van een eerste kievitsei markeert de start van het weidevogelseizoen. Dat begint dit jaar dus zeer vroeg volgens LandschappenNL. Vorig jaar begon het seizoen nog net iets eerder, want toen troffen vogelwachters al een eerste ei aan op 28 februari in Friesland. Gewoonlijk begint het broedseizoen van weidevogels rond half maart.

Nederland telt duizenden vrijwillige vogelbeschermers. Velen van hen trekken tot half juni het land in om samen met boeren en terreinbeheerders naar nesten van weidevogels te zoeken en die te beschermen tegen werkzaamheden op het land. Vorig jaar zijn op die manier meer dan 36.000 nesten van kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en wulpen behouden. Dat is volgens natuurbeschermers noodzakelijk, want het gaat al jaren niet goed met de weidevogels. Sinds 1900 zijn hun populaties met gemiddeld 85 procent gekelderd.

In Bruchem liggen twee eieren in het nest. Vroeger was het traditie om het ei op te rapen en aan te bieden aan het provinciebestuur, maar het is allang verboden.