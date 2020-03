‘Gespecialiseerde pabo’s voor werken met jonge of oude kinderen’

Leerkrachten in spe moeten komend schooljaar al kunnen kiezen voor een gespecialiseerde pabo waar ze worden opgeleid om te werken met jongere of juist oudere kinderen. Na de zomer moeten enkele pabo’s als het aan de Tweede Kamer ligt al kunnen proefdraaien, en het jaar erop moeten alle pabo’s zich kunnen specialiseren.

Nu leiden pabo’s hun studenten nog op om les te geven aan alle klassen van de basisschool. Al kunnen ze zich wel extra verdiepen in bijvoorbeeld kleuters of bovenbouwleerlingen. De Kamer dringt er al langer op aan om pabo’s de ruimte te geven om opleidingen helemaal in te richten voor bijvoorbeeld kleutermeesters of -juffen in spe. Aspirant-leerkrachten die geen zin hebben om met kleuters of juist bijna-pubers aan de slag te gaan, worden dan niet meer afgeschrikt, hoopt de Kamer.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vroeg de Kamer om nog wat geduld, omdat onder meer een commissie zich nog over de specialisatie op pabo’s buigt. Maar de Kamer wil nu doorzetten.