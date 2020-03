Kabinet steunt vliegverbod boven Idlib

Het luchtruim boven Idlib moet volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gesloten worden voor Syrische vliegtuigen. Op die manier kunnen noodlijdende burgers worden geholpen en kan het risico op verdere confrontaties worden beperkt, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De stad in het noordwesten van Syrië wordt bedreigd door de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. Idlib is het laatste grote bolwerk van de opstandelingen. Turkije is hierover met Syrië in gevecht geraakt. Turkije heeft eerder om een no-fly-zone boven Idlib gevraagd.

Bijna een miljoen burgers zijn in Noordwest-Syrië op de vlucht geslagen. Door luchtaanvallen zijn in vluchtelingenkampen sinds december al vierhonderd doden gevallen. Blok wil dat de Europese Commissie met Rusland en Turkije in gesprek gaat over een vliegverbod.

Turkije huisvest al 3,6 miljoen Turkse vluchtelingen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil steun van de EU in het noordwesten van Syrië. Dat kreeg hij niet. Daarop zei Erdogan dat de grens met Europa zou worden opengesteld voor vluchtelingen. Erdogan wil ook meer financiële steun van de EU.

Bij de Grieks-Turkse landgrens hebben zich inmiddels zo’n 13.000 mensen verzameld. Nog weinig vluchtelingen lijken daadwerkelijk de grens te zijn overgestoken, aldus Blok. Op Griekse eilanden zijn wel al meer dan 1200 vluchtelingen gearriveerd. Het kabinet onderzoekt een verzoek van Griekenland voor een extra bijdrage aan grensbewaking.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben vrijdag een officiële vergadering ingelast om de situatie in Syrië en langs de Turks-Griekse grens te bespreken.