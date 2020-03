RIVM: corona-patiënten worden niet naar verpleeghuizen gebracht

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat drukte Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bezorgde Kamerleden dinsdag op het hart.

In een brief die hij maandag aan de Kamer stuurde zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat de zorgcapaciteit mogelijk moet worden opgeschaald. Daarbij noemde hij “alternatieve locaties voor zorg”, met verpleeghuizen als een van de voorbeelden. Kamerleden reageerden bezorgd. Zijn mensen in verpleeghuizen immers niet al zwak, en daarmee extra gevoelig voor het virus, vroegen ze dinsdag.

Wat eigenlijk werd bedoeld was dat wanneer een verpleeghuis “wat meer zorg kan verlenen dan nu”, die patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven, legde Van Dissel uit. “Het is zeker niet de bedoeling om verpleeghuizen extra te belasten, die bedden zijn er niet.”

“Het gaat erom mensen niet voor bijvoorbeeld alleen een zuurstofbehandeling over te plaatsen. Op die manier kunnen we ziekenhuizen ontlasten.”