‘Studenten in corona-gebied moeten zichzelf in de gaten houden’

De negenhonderd Vindicat-leden die ondanks het aangescherpte reisadvies toch zijn gaan skiën in corona-gebied moeten bij thuiskomst “zichzelf in de gaten houden”. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdag in een gesprek met de Tweede Kamer. De studentenvereniging uit Groningen komt zondag terug van een skivakantie in Noord-Italië.

Dinsdag werd geadviseerd om alleen indien noodzakelijk naar het noorden van Italië te reizen. Eerder, op het moment van afreizen van de studenten, werd dat deel al als risicogebied aangewezen.

Van Dissel zegt dat de studenten bij verkoudheidsklachten ‘social distancing’ moeten toepassen; zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen. “Gaat de verkoudheid voorbij, dan gaat het voorbij. En kunnen ze weer door.”