‘Uitvaart met aanpassingen bij overlijden door corona’

Hoewel er in Nederland nog niemand is overleden aan het coronavirus krijgen uitvaartondernemers veel vragen over de mogelijke gevolgen van het virus. Het afscheid van iemand die aan het virus is overleden vraagt volgens uitvaartondernemer Monique Houtzager van In Memoriam Uitvaarten uit Weesp zeker aanpassingen van de nabestaanden.

Hoewel een thuisopbaring steeds populairder wordt, is een afscheid thuis volgens Houtzager en de uitvaartbranche vanwege besmettingsgevaar niet aan te raden. “Volgens de GGD en het RIVM overleeft het virus over het algemeen niet op een overledene. Maar tot kort na het overlijden is een overledene nog wel besmettelijk. Bij lage temperaturen door koeling van het lichaam en hoge luchtvochtigheid kan een virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn”, aldus Houtzager.

Als nabestaanden toch willen dat iemand thuis wordt opgebaard zou dat wel kunnen door een glasplaat over de kist heen te leggen. “Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol. Verder lichamelijk contact wordt afgeraden.”

Mensen vragen zich ook af of ze wel bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn als ze zelf vanwege het coronavirus nog in quarantaine moeten blijven. In Nederland moet een begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na overlijden plaatsvinden. “Uitstel is mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals besmettelijke ziektes, tot 2-3 weken na het overlijden. Als uitvaartbegeleider kan ik een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester. Hierdoor hebben nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn.”

Voor de uitvaartondernemer zelf zijn er ook risico’s bij het contact met familieleden van de overledene. Volgens de ledenorganisatie van uitvaartondernemingen BGNU kunnen uitvaartverzorgers vooraf vragen of nabestaanden gecheckt zijn door de GGD en of er sprake is van besmetting voordat de uitvaart wordt geregeld.