Wagenparkbeheerder ontkent fraude bij gemeente Amsterdam

Een voormalig wagenparkbeheerder ontkent dat hij jarenlang op kosten van de gemeente Amsterdam voor miljoenen euro’s niet-geleverde voertuigen heeft besteld. De 45-jarige man, die werkzaam was bij de gemeente Amsterdam, zou het geld in eigen zak hebben gestoken, denkt het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank in Zwolle heeft drie dagen uitgetrokken voor de fraudezaak. Tussen januari 2008 en september 2015 zouden meer dan honderd voertuigen en onderdelen zijn geleverd. Die bestonden alleen op papier, stelt het OM. Ook een leasemaatschappij, die in opdracht van de gemeente de leveranciers van voertuigen betaalde, zou zijn opgelicht.

De vermeende nepfacturen waren voornamelijk afkomstig van het bedrijf van de echtgenote van de verdachte, waar hij ook voor werkte. De man kon vanuit zijn functie de facturen in het gemeentelijk betalingssysteem brengen en goedkeuren. “Alles is geleverd”, zei hij dinsdag. Onderzoekers zouden op slechts twee van de vijf plekken van de wagenparken hebben gekeken. Er was volgens hem diepgaander onderzoek nodig geweest.

Het echtpaar wordt ook verdacht van witwassen. Zij hebben grote sommen geld uitgegeven aan onder meer auto’s, reizen, apparatuur en sieraden. De rechter besliste in 2018 dat het stel 3 miljoen euro moet terugbetalen. In die zaak loopt nog hoger beroep.