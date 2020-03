Grapperhaus: meer afstand en transparantie bij inspectie

Meer afstand tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn inspectiedienst, en meer transparantie in de rapporten van de inspectie. Minister Ferd Grapperhaus omarmde die oproep van D66 en de SP woensdag grotendeels, maar hamerde er wel op dat veranderingen in de samenwerking zorgvuldig moeten worden doorgevoerd.

Aanleiding voor het debat woensdag waren berichten over klokkenluiders bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Jarenlang werden onder invloed van het ministerie onwelgevallige onderzoeksresultaten bijgesteld of weggelaten, berichtte het AD in januari op basis van de klokkenluiders. De Tweede Kamer zou daardoor niet altijd het hele verhaal te horen hebben gekregen.

Veel partijen in de Kamer pleitten na de berichten al voor een fysieke verhuizing van de inspectie. De dienst zit nu nog in hetzelfde gebouw als het ministerie. Maar de oproep van D66 en de SP was breder: stuur rapporten voortaan ongecensureerd naar de Kamer, laat de inspectie over publicatie van en communicatie rond rapporten gaan, en maak de dienst juridisch zelfstandig met een eigen begroting.

Grapperhaus kon zich grotendeels vinden in de voorstellen, waaronder ook de verhuizing. Hij wil dat rapporten voortaan met bijlages naar de Kamer worden gestuurd, waarin precies te zien is welke partijen over welke passages van het rapport zich hebben uitgelaten.

Juridische zelfstandigheid en een eigen begroting vindt de minister een lastiger punt, omdat hij dan wellicht niet meer politiek verantwoordelijk zou zijn. Evengoed sloot hij het niet uit, en beloofde hij de Kamer erop terug te komen.