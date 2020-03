‘Leven Amsterdam kan doorgaan ondanks corona’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stelt de inwoners van de hoofdstad gerust. Ondanks een aantal coronabesmettingen kan het openbare leven in Amsterdam op dit moment gewoon doorgaan, aldus Halsema in een brief. “Er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten. Iedereen kan dus naar werk, school, of andere openbare plekken. Organisatoren van bijeenkomsten en instellingen die veel publiek ontvangen hoeven nu geen extra maatregelen te nemen.”

Volgens haar is een aantal Amsterdammers besmet geraakt. “Zij hebben milde klachten en blijven thuis.”

Woensdag werd bekend dat twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zijn gesloten vanwege een medewerker die besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus. Hij zit met lichte symptomen thuis in quarantaine. Vorig weekend bleek ook een Amsterdams stel het virus te hebben. Zij zitten in Diemen in thuisisolatie. Een van hun kinderen leek besmet, maar testte toch negatief.