Minister zegt cultuursector geen extra geld toe voor lonen

Het kabinet komt nu niet met extra geld over de brug om de beloning in de cultuursector te verbeteren. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) woensdag duidelijk in een debat in de Tweede Kamer. Ze zinspeelde er wel op dat ze om extra geld gaat vragen voor de sector in aanloop naar Prinsjesdag.

Volgend jaar wordt de Fair Practice Code ingevoerd die moet zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in de cultuursector verbeteren. Het gaat dan alleen om instellingen die subsidie van het Rijk ontvangen. De sector en de Kamer hebben de code eerder omarmd. Maar uit onderzoek blijkt dat invoering 20,1 miljoen euro kost.

De linkse oppositie in de Kamer wil dat de minister de sector tegemoetkomt. “De schatkist stroomt over”, zei Lodewijk Asscher (PvdA). Volgens onderzoekers zal invoering van de code tot onder meer het schrappen van honderden voorstellingen en exposities leiden als de kunstwereld de kosten meteen helemaal zelf moet dragen. Dergelijke rigoureuze consequenties wil ook Van Engelshoven niet.

De minister wil daarom de Fair Practice Code geleidelijk invoeren. “Stap voor stap”, benadrukte ze. Ze wil nu eerst afwachten wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels voor de subsidieverlening aan de cultuurinstellingen. Dat is volgens haar in augustus duidelijk. Intussen gaat ze kijken of ze nog wat extra geld kan binnenslepen tijdens de begrotingsonderhandelingen. “U weet ook hoe hard mijn hart klopt voor cultuur.”