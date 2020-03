Slachtoffers Leidse waterpolocoach voelden zich gemanipuleerd

Slachtoffers van voormalig waterpolocoach Koen P. uit Leiden vinden dat hij hen destijds heeft gemanipuleerd. Dat vertelden ze woensdag in de rechtbank van Den Haag, waar P. deze week terechtstaat voor verkrachting, ontucht en aanranding van zes minderjarige meisjes.

“Je was de baas over mijn leven”, sprak een van hen op emotionele wijze. Ze vertelde dat het misbruik anderhalf jaar doorging. “Het heeft me gebroken. Ik ben in een put gevallen die geen bodem heeft. Ik was zestien jaar en vertrouwde je. Je was mijn sportcoach en mijn waterpolotrainer. Je manipuleerde mij om te voorkomen dat ik aangifte zou doen. Ik ben boos op mezelf dat ik niet eerder aangifte tegen je heb gedaan.”

“Je hebt alles van me afgenomen”, sprak een ander. “Mijn grootste nachtmerrie was dat je nog meer slachtoffers zou maken. Nu weet ik dat ik te laat ben. Je hebt niet geleerd van je misstappen. Ik vind het vreselijk wat me is aangedaan en voel me vaak vies en naar.” Ze noemde P. een jager die trekt van prooi naar prooi.