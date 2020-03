Staatssecretaris: forse bijdrage voor Griekse grensbewaking

Nederland gaat naar verwachting een “forse bijdrage” leveren aan de versterking van de Griekse grensbewaking. “Er wordt gesproken over een schip en manschappen en dergelijke”, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in Brussel voor aanvang van overleg met EU-collega’s. “Maar het is nog niet definitief, ik ben voorzichtig. Nederland doet alles wat mogelijk is.”

Om Griekenland bij te staan is behoefte aan 160 extra asielexperts, honderd extra grenswachten, zes kustwachtschepen, een vliegtuig, twee helikopters en voertuigen, medische hulp, tenten en dekens. “We hebben natuurlijk allang inzet op de Griekse eilanden”, zei de bewindsvrouw. “En we leveren al zes marechaussees en twee voertuigen aan de Bulgaarse grens.”

Het overleg is bijeengeroepen om een antwoord te vinden op de duizenden migranten en vluchtelingen die zich aan de Turks-Griekse grens hebben verzameld. De Griekse politie houdt hen tegen, soms met geweld.