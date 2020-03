Staatssecretaris: toeslagenaffaire om je kapot te schamen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) vindt de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst “heel ernstig” en “iets waar je je als overheid kapot over moet schamen”. In haar eerste optreden in de Tweede Kamer beloofde zij er alles aan te doen om de problemen voor de getroffen ouders zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

De fiscus zette de afgelopen jaren van honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen ten onrechte de kinderopvangtoeslag stop wegens vermoedens van fraude. Van Huffelen ziet het als haar belangrijkste opdracht om “zo snel mogelijk recht te doen aan wat met die ouders is gebeurd”. Daarnaast moet nagedacht worden over een alternatief voor het huidige toeslagenstelsel.