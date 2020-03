Kamer bezorgd over beschermingsmiddelen tegen coronavirus

Zijn er wel genoeg medische beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, en wat wordt er gedaan als er tekorten ontstaan? Het is een vraag die leeft bij veel partijen in de Tweede Kamer, waar donderdag wordt gedebatteerd over het virus.

Vooral over mondkapjes maakt zorgpersoneel zich al langer zorgen. Omdat burgers deze ook willen kopen, dreigt er in de zorg een tekort te ontstaan. Op het ministerie van Volksgezondheid werd woensdag overleg gevoerd met onder meer fabrikanten en de GGD, over mondkapjes maar ook over andere beschermingsmiddelen zoals handschoenen en beschermende pakken.

Ook werd er gesproken over andere medische hulpmiddelen zoals wondgaas en chirurgische maskers, die vaak worden geproduceerd in China en daardoor moeilijk of niet leverbaar zijn. Het ministerie verwacht donderdag meer te kunnen zeggen over hoe tekorten kunnen worden voorkomen.

Waarom worden er in andere Europese landen verdergaande maatregelen getroffen dan in Nederland, vragen onder andere CDA en de SP. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld een exportverbod op mondkapjes ingesteld en besloten Frankrijk en Italië scholen en universiteiten te sluiten.

De PVV vindt dat er veel steviger moet worden ingegrepen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “Kijk, keiharde maatregel”, zegt Kamerlid Chris Jansen, wijzend naar Italië. “Waarom doen wij niets?” Hij vindt ook dat vluchten uit risicogebieden niet meer zouden moeten mogen landen in Nederland.

VVD en D66 willen benadrukken dat het belangrijk is de rust te bewaren, en vertrouwen in experts te hebben. Experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD kwamen de afgelopen weken al meerdere keren naar Den Haag om Kamerleden bij te praten.