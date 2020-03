Nederland ontving vorig jaar weer meer toeristen

Toeristen uit eigen land en daarbuiten wisten Nederland vorig jaar beter te vinden. Hotels, pensions, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties ontvingen wederom meer gasten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er kwamen in 2019 vooral meer buitenlandse gasten bij, 8 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal Nederlandse gasten nam met 3 procent toe. Toeristen kwamen vooral meer op vakantieparken af. Gasten bleven bovendien meer nachten slapen.

Niet alle provincies ontvingen meer toeristen. In Groningen, Friesland, Flevoland en Overijssel nam het aantal gasten af. Noord-Holland bood vorig jaar 15 miljoen gasten een bed, het meest van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant groeide het aantal toeristen hier ook het snelst.

Amsterdam bleef de grootste toeristenstad. Hier verbleven ruim 9 miljoen gasten. Rotterdam (1,2 miljoen), Den Haag (1 miljoen) en Utrecht (451.000) volgden op afstand.

Momenteel ondervinden veel toeristische trekpleisters in Nederland de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, meldde brancheorganisatie ANVR eerder deze week. Op plekken zoals Giethoorn, Zaanstad of het outletcenter in Roermond komen geen Chinese toeristen meer.