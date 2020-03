Twee jaar cel voor oud-topman Vestia om fraude

Erik Staal moet twee jaar de cel in omdat de oud-topman van woningcorporatie Vestia zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal en witwassen. De rechtbank in Rotterdam vindt dat is bewezen dat hij in tien jaar tijd ruim 1,7 miljoen euro heeft verduisterd van de stichting HASA, waarvan hij oprichter en bestuurder was.

De stichting moest sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika bevorderen, met schenkingen en leningen van Nederlandse woningcoöperaties. Volgens de rechtbank heeft Staal het geld echter gebruikt voor zichzelf, hoewel hij al een riant inkomen genoot. Zo kocht hij er luxe spullen van en gebruikte hij het geld om de schikking die hij met Vestia had afgesproken te betalen.

Staal wordt ook veroordeeld voor winkeldiefstal. Eind 2017 wilde hij in Nieuwerkerk aan den IJssel met twee slijpschijven, een paar handschoenen, led-lampen, lichtschakelaars en een contactdoos zonder te betalen langs de kassa lopen.

Het vonnis is lager dan de 3,5 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank houdt er rekening mee dat Staal de stichting ruim 2,4 miljoen euro inmiddels heeft terugbetaald en dat hij ernstig ziek is.