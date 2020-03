Universiteit Utrecht: geen aanwijzingen corona bij dieren

Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren en vee geïnfecteerd kunnen raken door het nieuwe coronavirus of dat ze een rol kunnen spelen bij de verspreiding ervan. Op dit moment worden niettemin internationaal studies verricht om de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus helemaal op te helderen. Dat meldt de universiteit van Utrecht op de eigen site, naar aanleiding van berichten over een hond in Hongkong waarbij het virus deze week werd aangetroffen.

De hond uit Hongkong vertoonde geen coronaverschijnselen, aldus de site. Het dier werd getest nadat zijn besmette eigenaar was opgenomen in een ziekenhuis. “Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is, of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar”, zegt de universiteit.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, aldus de universiteit, maar dat zijn andere types dan de variant die de wereld nu in de greep houdt.