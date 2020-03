Geen high-fives in de sportschool om coronavirus

Sportscholen door het hele land nemen maatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Branchevereniging NL Actief roept fitnesscentra op om bezoekers te weren die ziek zijn. Bij sportschoolketen Fit For Free worden voorlopig geen high-fives gegeven bij het behalen van sportprestaties.

“We willen voorkomen dat we ook maar op een of andere manier bijdragen aan de verspreiding”, laat een woordvoerster van Fit For Free weten. “Medewerkers geven geen high-fives. Ze geven ook even geen hand.”

In de ruim honderd fitnesscentra van Fit For Free en zustermerk Sportcity hangen ook bordjes die bezoekers manen tot handen wassen. Daarnaast controleren instructeurs of instructrices ook extra vaak of fitnessapparatuur wel is schoongemaakt na gebruik.

Concurrent Basic-Fit laat eveneens weten extra aandacht aan hygiëne te besteden. Verder volgt de keten de aanwijzingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Fit For Free gaat qua personeelsbeleid nog iets verder dan volgens het RIVM noodzakelijk is. Alle medewerkers die kort geleden in risicogebieden als Noord-Italië zijn geweest, moeten twee weken thuis blijven. Of dit problemen oplevert voor de bezetting in fitnesszalen, moet nog blijken. “We hebben deze maatregel nét ingevoerd.”

Belangenorganisatie NL Actief adviseert haar leden om bezoekers en werknemers via mededelingen bij de ingang te verzoeken niet binnen te komen als ze ziek zijn. Daarnaast is meer dan anders goede ventilatie belangrijk.