Gökmen T. bespuugt rechters en moet zaal uit

Gökmen T. is vrijdagochtend bij de start van de laatste procesdag over de tramaanslag in Utrecht vorig jaar uit de zaal verwijderd nadat hij de rechtbank had bespuugd. Dat gebeurde nadat de voorzitter hem welkom had geheten en hem had gezegd goed op te letten.

T. werd vloekend en scheldend afgevoerd. “Hoerenkinderen”, klonk het terwijl agenten hem met licht geweld de zaal uitvoerden. Vanuit een aparte zaal vanwaar hij via een videoverbinding de zaak kan volgen, voegde hij daar even later “Ik pis op jullie allemaal” aan toe. Bij binnenkomst had hij al “vieze ketters” geroepen tegen de zaal.

Sinds de start van zijn strafzaak is T. vanwege zij gedrag al meerdere malen de zaal uitgezet. Dat gebeurde maandag nadat hij zijn eigen advocaat bespuugde toen die het voor hem opnam en dinsdag toen hij een overlevende van de tramaanslag provoceerde. Hij mocht daarna pas weer terug de zaal in nadat alle slachtoffers en nabestaanden hun verhaal hadden gedaan.

Op de laatste dag van de strafzaak tegen T. vrijdag voert eerst zijn advocaat het woord. Donderdag werd levenslang tegen hem geëist voor meervoudige moord, meerdere pogingen tot moord en een lange reeks bedreigingen. Volgens het OM staat vast dat er sprake was van een terreurdaad. De 38-jarige T. ging volgens de aanklaagsters “doelgericht” op pad en had als doel “de samenleving te ontwrichten en angst aan te jagen”.

Bij de tramaanslag op 18 maart 2019 kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere personen gewond. T. bekende al eerder het vuur op hen te hebben geopend.