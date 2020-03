In de spotlight: oefen- en slaaptherapeut en mindfulness trainer Eveline Bongaerts

Op haar dertiende kreeg de vader van Eveline Bongaerts een heftig herseninfarct. Hij kon niet meer zitten en had spraakproblemen. Hier wil ik iets mee, dacht ze, en wilde deze mensen gaan helpen. Ze volgde een studie oefentherapie, werkte jaren als therapeut, en is inmiddels gespecialiseerd in stress gerelateerde klachten.

Zoals ze zelf in beweging kwam door de confronterende ervaring met haar vader, zo is het Eveline haar passie om mensen in beweging te krijgen, zowel fysiek, mentaal als in slaap. Dat is volgens haar ook een beweging. “Het overlijden van mijn vader toen ik 15 was, heb ik als springplank gebruikt. Het heeft mij mijn hele werk carrière gebracht. Ik weet niet of ik anders in dit vak terecht was gekomen. Het was zo’n bewuste keuze. Het heeft mij gebracht dat ik iets met hulpeloze mensen wilde doen, eerst fysiek en vervolgens ook mentaal.”

Ze woonde overal, tot in Madrid aan toe, en had haar eigen praktijk in oefentherapie. Inmiddels werkt ze al 18 jaar in een gezondheidscentrum in Utrecht. In die jaren kwamen steeds meer mensen met stress gerelateerde klachten, zoals slecht slapen, spanningen, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, en ademproblemen. “Toen ben ik ademtherapie erbij gaan doen. Ik merkte dat als iemand met hyperventilatie bij mij komt, dat ik makkelijk kan uitleggen hoe het werkt en wat er gebeurt. Ik kan ze ook makkelijk aanleren wat ze er tegen kunnen doen. Maar toch krijgen ze nog weleens een hyperventilatie aanval. Waar ligt dat aan? Wat is de oorzaak?”

Mensen met hyperventilatie kunnen angst hebben, aldus Eveline, maar we hebben zoveel meer dan angst in ons. Met behulp van neuro linguïstisch programmeren krijgt ze mensen in beweging om juist niet op de angst te focussen, maar om juist die andere kant te ontwikkelen, waardoor ze hun eigen hulpbronnen kunnen aanspreken. “Naast het doen van een NLP opleiding ben ik ook mindfulness trainer geworden. Inmiddels kom ik ook bij bedrijven over de werkvloer waar ik veel mensen met klachten tegenkom. Van daaruit is het idee ontstaan om workshops te geven over werkstress, werkdruk, slapen, je energie in balans en hoe fysiek en mentaal fit te blijven op je werk.”

Fysieke en mentale klachten

Door haar eigen ontwikkeling, maar ook door de veranderingen in de maatschappij, is de focus van haar werk mee veranderd. En daardoor ook haar doelgroep. Waren dit eerst voornamelijk alle leeftijden, nu zijn het ook de millennials die Eveline weten te vinden. “Ik vind het heel leuk om die in beweging te krijgen en ze bewust te maken van hun keuzes. Ik zie veel mensen die heel geconcentreerd met hun werk bezig zijn, maar niet in de gaten hebben dat ze een pauze nodig hebben. Dit heeft een impact op hun lijf en veroorzaakt spanningen. Uiteindelijk kan het fysieke en mentale klachten geven.”

Er is veel aan de hand op slaapgebied, aldus Eveline, en dit heeft verschillende oorzaken. “Als ik kijk naar de natuur en hoe het daar werkt, dan kunnen we daar veel van leren. Het ritme van de natuur, zoals dag en nacht, seizoenen, er zit altijd een ritme in. Wij hebben ook een ritme, het bioritme, en dit slaap en waak ritme is verstoord door oorzaken die we onszelf aandoen, zoals ons schermgebruik. We zouden veel meer terug mogen komen naar in de avond de dag afbouwen, als het ware sloom worden, net als de schemering. Het ritme van onze dag is bepalend voor onze nacht. De hele dag bepaalt hoe je in de nacht gaat slapen. Als je de hele dag gefocust moet zijn, en dat lukt ons niet eens, zitten er veel stresshormonen in je lijf die er in de avond uitkomen. Dat werkt dan nog door.”

Manier van leven

Tijdens een heftige periode in haar eigen leven heeft Eveline zelf ervaren wat ze kon doen om zich fysiek en mentaal goed te voelen. “Ik beweeg veel in mijn leven, loop minimaal één keer in de week hard, ben vaak in de natuur, mediteer elke dag, dat is voor mij heel gewoon. Ik tennis, schaats, fiets, eet gezond en zorg voor een goede nachtrust. Ik leef in een ritme, dat heeft mij altijd geholpen. Hiermee kom je een heel eind op weg en blijf je contact houden met jezelf en je lijf. En dit is mijn manier van leven geworden, waar ik geen moeite mee heb. Ik vind het heerlijk. In verbinding staan met andere mensen, daar krijg ik ook energie van.”

Ze ziet steeds meer mensen met burn-out klachten. “Ik geef mindfulness trainingen bij bedrijven en daar zie ik hoe uitgeput mensen zijn. Ze voelen het niet eens meer en hebben niet in de gaten dat ze over hun grenzen heen gaan. Er zijn altijd nog tienduizend redenen om toch nog even door te gaan. We hebben hier zelf een keuze in, maar ook het bedrijf draagt hier aan bij. Er zijn werkomgevingen waar het heel gewoon is om maar door en door te gaan, maar niet iedereen kan dat. Het is belangrijk dat mensen autonomie hebben in hun werk en zelf keuzes kunnen maken hoe ze hun werk doen. Ook de verbinding met leidinggevenden speelt een belangrijke rol. Maar de belangrijkste verbinding is die met jezelf. Je bent je eigen kapitein op je schip en dat blijf je ook. We hebben zelf veel wijsheid in ons en het is zonde om die negeren.”