Kabinet niet van plan minderjarige vluchtelingen op te halen

Het kabinet is niet van plan minderjarige vluchtelingen die zonder familie vastzitten in kampen in Griekenland, naar Nederland te halen. Dat zegt minister-president Mark Rutte. Verscheidene steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, zouden bereid zijn eventueel kinderen op te nemen.

Maar volgens Rutte is dat nu niet aan de orde. “Er zijn geen voornemens hier om mensen van de Griekse eilanden op te halen”, aldus de premier. Nederland helpt volgens hem mee de situatie in vluchtelingenkampen “humaan in goede banen te leiden”. De Europese Commissie kijkt volgens hem nog wat zij nog meer kan doen om de humanitaire nood te lenigen. “Maar wat daar uitkomt, daar heb ik geen idee van.”

Turkije laat sinds vorige week weer op grote schaal vluchtelingen door die de oversteek naar Griekenland willen maken. Daarmee houdt het land zich volgens Rutte niet aan afspraken die daar vier jaar geleden over zijn gemaakt. Hij noemt het “niet acceptabel” dat Turkije “onder valse voorwendselen mensen naar de grens laat gaan waar ze vervolgens klem komen te zitten in een niemandsland”.

De hulporganisaties VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children riepen gemeenten eerder deze week op om onderdak aan te bieden voor een groep van zo’n vijfhonderd kwetsbare kinderen die op Lesbos vastzitten in wat zij “een soort openluchtgevangenis” noemen. Zij willen het kabinet zo onder druk zetten om toch hulp te bieden.

Behalve Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben inmiddels ook Leiden, Groningen, Nijmegen en Zwolle zich uitgesproken bij monde van het stadsbestuur of de gemeenteraad. De verwachting is dat het aantal steunbetuigingen de komende dagen verder zal toenemen.