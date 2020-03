Netflix blaast première The Letter for the King af om coronavirus

De première van de Netflix-serie The Letter for the King in Tuschinski in Amsterdam op 16 maart gaat niet door. Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de streamingdienst besloten “geen enkel risico” te nemen. Het is het eerste grote cultuurevenement dat om die reden niet doorgaat in Nederland.

“Voor Netflix is de gezondheid van medewerkers, cast en crew topprioriteit. En met een première van dit formaat met internationale gasten spreekt het voor zich dat Netflix geen enkel risico wil nemen”, staat in een verklaring. Voor abonnees van de streamingdienst verandert er niets. The Letter for the King komt zoals gepland op 20 maart online.

De serie is gebaseerd op de jeugdklassieker De brief voor de koning van Tonke Dragt. Hoofdrollen in de serie, die is opgenomen in Nieuw-Zeeland en Praag, zijn weggelegd voor Gijs Blom, Amir Wilson en Ruby Serkis.