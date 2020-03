Hardloper in ontruimde gebied bij V1

Een hardloper is zondagmorgen per ongeluk het ontruimde gebied rondom de V1 bij Deventer binnengelopen. De man werd meteen opgemerkt en is door de politie uit het gebied gezet.

“Hij kon er niks aan doen, want hij was geen afzettingsborden of zo tegengekomen. Het afgesloten gebied is zo groot dat er hier en daar een paadje is gemist”, aldus Gert Tielman van de politie op een bijeenkomst in Apeldoorn.

De hardloper is tot zondagmiddag de enige die in het ontruimde gebied is geweest. Volgens de politie is het dorp Wilp zondag “het veiligste stukje van Nederland” , want er lopen en rijden ruim tweehonderd politiemensen rond, terwijl er ook camerabewaking is.

In een weiland langs de A1 bij Deventer ontmantelt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zondag een “vliegende bom” uit de Tweede Wereldoorlog. De niet-ontplofte V1 is vorig jaar gevonden bij wegwerkzaamheden aan de snelweg ter hoogte van het Gelderse dorp Wilp.