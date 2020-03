Ministerie ontraadt reizen naar delen van Noord-Italië

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor vijftien delen van het door het nieuwe coronavirus getroffen Noord-Italië aangescherpt. Reizen naar onder meer de regio Lombardije en Venetië en Modena wordt ontraden vanwege de noodmaatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen.

Nederlandse toeristen in die gebieden raadt het ministerie aan te vertrekken met bus, auto, trein of vliegtuig. Het openbare leven in de regio’s waar maatregelen worden genomen, komt vrijwel stil te liggen. Alle evenementen zijn afgelast, musea, bioscopen, skiresorts en scholen zijn gesloten. Restaurants kunnen alleen overdag open zijn.

Ongeveer 16 miljoen mensen worden flink beperkt in hun bewegingsvrijheid door de nieuwe maatregelen, die ten minste tot 3 april gelden. Ze mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken zijn gesloten. Ook gelden er zeer strenge voorwaarden om tussen regio’s te mogen reizen. Vooralsnog zijn vliegvelden en treinstations wel open.

Italië is in Europa het land dat het hardst is getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn bijna zesduizend mensen besmet, 233 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft laten weten maandag niet te vliegen op Venetië en Milaan. De vluchten naar Turijn, Genua en Bologna staan maandag vooralsnog wel gepland, zo laat een woordvoerder zondagavond weten. Maar: “Gezien de snelheid van de ontwikkelingen kunnen vluchtschema’s veranderen. Wij adviseren onze klanten de KLM website en/of app goed in de gaten te houden. KLM volgt de ontwikkelingen nauwgezet en staat continu in contact met nationale en internationale gezondheidsautoriteiten en luchtvaartinstanties.”